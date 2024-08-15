誰入主白宮更有利經商？43%日企偏好賀錦麗 僅8%選川普

鉅亨網編輯林羿君 2024-08-15 14:22

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美國總統大選將在 11 月登場，路透社針對日本企業進行問卷調查，結果顯示有 43% 的受訪企業認為，賀錦麗當選下屆美國總統比川普重返白宮，更有利於他們的商業運行。

路透社報導指出，該調查反映出受訪公司都擔心，川普可能會實施過度的保護主義，以及做出不可預測的國策決定。

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調查顯示，約有 43% 的日本企業表示，考慮到企業策略和商業計劃，他們更喜歡賀錦麗；而 8% 企業選擇川普。

不過也有 46% 的受訪日企認為，任一人當選都可以，另有 3% 企業則說，對這兩人都不看好。

身為美國親密盟友，且有數萬美國駐軍的日本，正在關注美國與中國貿易戰的影響，因為中美兩國都是日本重要的貿易夥伴。

一家陶瓷製造商經理表示，若川普當選可能會引發貿易戰、經濟摩擦和安全威脅，迫使我們改變商業策略。

一家化學品公司負責人認為，若賀錦麗當選，可以預期目前的政策大致上會維持不變，對未來也會比較好掌握。

當被問及川普政府可能需要做出哪些改變時，34% 的企業表示，他們需要重新審視外匯策略，28% 的企業表示將重新調整供應鏈，21% 企業表示將減少在中國的業務。

調查也顯示，無論誰贏得美國大選，13% 的日本企業正在考慮減少中國業務，3% 企業考慮擴大業務，47% 計劃維持目前的業務。