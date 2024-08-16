WSJ踢爆：澤倫斯基曾下令炸掉「北溪」管線 欲取消軍方卻抗命

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-08-16 06:08

‌



據《華爾街日報》周三（14 日）爆料，烏克蘭總統澤倫斯基原本批准炸毀「北溪」天然氣管線（Nord Stream）的計畫，美國中央情報局（CIA）要求取消行動，澤倫斯基同意了，但烏克蘭武裝部隊前總司令扎盧日內執意推進，最終釀成舉世震驚的「北溪」爆破事件。

2022 年 9 月底，俄羅斯對歐主要輸氣管線「北溪 1 號」和尚未投入使用的「北溪 2 號」管線，位於瑞典和丹麥附近海域的部分出現四處洩漏點。瑞典測量站曾在管線出現洩漏海域探測到強烈水下爆炸。各方普遍認為這是一起「蓄意破壞」的事件。

‌



到了 2023 年 2 月，美國知名調查記者、普立茲獎獲得者赫希（Seymour Hersh）發文稱，「北溪」管線是被美國情報單位和美軍祕密破壞。

普丁等俄羅斯官員也紛紛把矛頭指向了華府，稱美國將從俄羅斯對歐天然氣供應中斷中獲得最大利益，但美國政府否認這一說法。

如今，《華爾街日報》提出了另一個版本，即烏克蘭制定並實施了「北溪」爆破計畫。

烏克蘭炸毀「北溪」的想法，是在 2022 年 5 月浮現，那個時候烏克蘭戰爭已經爆發幾個月了。該計畫是一些烏克蘭高階軍官和商界人士聚集在一起喝酒時提出來的。他們認為，這將減少俄羅斯的能源收入，並降低歐盟對俄羅斯的依賴。

到了 2022 年 9 月，由 6 名軍方和民間資深潛水員組成的團隊，駕駛一艘在德國租用的小型遊艇，前往事發地，執行爆破計畫。

他們攜帶潛水裝備、衛星導航設備、便攜式聲吶等，趁著夜色下水，把烈性炸藥和定時裝置安放在「北溪」管線上。知情人士透露，整個計畫的成本大約 30 萬美元。

消息人士說，澤倫斯基在幾天後就批准這項計畫。所有相關行動的命令，都是口頭下達，以免留下任何書面紀錄。

一名聲稱參與了破壞活動的烏克蘭官員聲稱：「美國中央情報局得知此事後，要求澤倫斯基辦公室停止行動，澤倫斯基在接到華府的指示後，向扎盧日內下達相應命令，但扎盧日內抗命。」

不過，現在擔任烏克蘭駐英國大使的扎盧日內，否認《華爾街日報》的報導，稱有關他或烏克蘭參與「北溪」破壞天然氣管線的說法，「純粹是挑釁」。扎盧日內說，烏克蘭武裝力量無權執行境外任務，因此他不可能捲入這起事件。