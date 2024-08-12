美國重大選情變化 賀錦麗在經濟方面支持率領先川普1個百分點

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-08-12 15:00

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在美國副總統賀錦麗出馬角逐 2024 年白宮大位後，最新民調顯示，在處理國內經濟工作方面，選民更相信賀錦麗，而非共和黨總統候選人川普，這是民主黨總統候選人有紀錄以來首度超越川普。

英國《金融時報》與密西根大學羅斯商學院聯合進行的民調顯示，在處理經濟方面，42% 受訪選民在相信賀錦麗，41% 受訪者相信川普。

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這是《金融時報》與密西根大學羅斯商學院有紀錄以來，民主黨總統候選人首度超車川普。相較下，上月民調結果顯示，只有 35% 受訪選民表示，他們認可美國總統拜登處理經濟的方式，遠遠落後川普的 41%。

這項民調結果於周日（11 日）出爐，調查時間是在 8 月 1 日至 8 月 5 日，1,001 名登記選民接受調查。

密西根大學 Erik Gordon 說，選民對賀錦麗的看法比拜登更正面，這說明了拜登的表現有多糟，賀錦麗的表現有多好。

賀錦麗上周六表示，將在未來幾天公布經濟政策綱領。

美國在經歷幾年高通膨後，經濟是選民最關心的問題之一。對選民而言，賀錦麗的經濟政策與現任政府有何不同，是他們最關切的事情。

60% 受訪者表示，賀錦麗應該全面放棄拜登的經濟政策，或大幅調整拜登的政策