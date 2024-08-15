小七首創 OPENPOINT APP零錢包新增捐款功能

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-08-15 13:08

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連鎖超商龍頭統一超 (2912-TW)7-ELEVEN 今 (15) 日宣布，領先同業首創數位零錢箱服務，藉由 OPENPOINT APP 零錢包創新加入「捐款」功能，1,800 萬名 OPENPOINT 會員可將平日到門市消費、報會員電話存入零錢包的數位零錢，隨時隨地捐贈給合作社福團體，零錢包內只有 1 元也可線上捐，還可簡化實體零錢捐回收、開立收據與報稅自行輸入等作業流程，減少日常碳足跡。

因應數位浪潮，7-ELEVEN 自 2021 年即首創零售作法將捐款數位化，累計至今年 7 月，募款金額已突破億元，造福上萬名公益個案。

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而全新數位零錢捐 - OPENPOINT APP 零錢包捐款功能，即日起上線，首波與 4 家社福團體合作，7-ELEVEN 表示，捐款滿額加贈 OPENPOINT 點數，1 點等同 1 元現金，搭配 OPENPOINT APP 線上捐款、雙公益捐點、i 預購認捐等多元數位勸募工具，成全台最齊全的數位勸募服務平台。