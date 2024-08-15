TSIA二度上修台半導體業今年產值估達5.24兆元 年增幅逾2成

台灣半導體產業協會 (TSIA) 引用工研院產科國際所數據，內容二度上修今年台灣半導體業產值，預估將達 5 兆 2,369 億元，年增率達 20.6%，創下歷史新高。

台灣半導體產業協會今年 5 月首度上修今年台灣半導體業產值預估，從 2 月預期的年增率 15.4%，上修至年增 17.7%，此次則是二度上修，年增幅一口氣提升至 2 成以上。