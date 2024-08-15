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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：億豐(8464-TW)EPS預估上修至22.02元，預估目標價為475元

鉅亨網新聞中心 2024-08-15 08:10


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對億豐(8464-TW)做出2024年EPS預估：中位數由21.16元上修至22.02元，其中最高估值24.3元，最低估值19.8元，預估目標價為475元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值24.3(22.11)25.2528
最低值19.8(19.22)23.1124.83
平均值21.92(21)24.0326.62
中位數22.02(21.16)23.6927.03

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值30,294,00033,610,00036,282,000
最低值28,752,00031,284,00033,054,000
平均值29,539,89032,361,22035,258,300
中位數29,443,00032,446,95035,494,140

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS18.7321.0718.1516.36
營業收入
(單位：新台幣千元)		26,913,39128,951,43229,024,10824,414,306

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8464/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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