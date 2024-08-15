鉅亨速報 - Factset 最新調查：億豐(8464-TW)EPS預估上修至22.02元，預估目標價為475元
鉅亨網新聞中心 2024-08-15 08:10
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對億豐(8464-TW)做出2024年EPS預估：中位數由21.16元上修至22.02元，其中最高估值24.3元，最低估值19.8元，預估目標價為475元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|24.3(22.11)
|25.25
|28
|最低值
|19.8(19.22)
|23.11
|24.83
|平均值
|21.92(21)
|24.03
|26.62
|中位數
|22.02(21.16)
|23.69
|27.03
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|30,294,000
|33,610,000
|36,282,000
|最低值
|28,752,000
|31,284,000
|33,054,000
|平均值
|29,539,890
|32,361,220
|35,258,300
|中位數
|29,443,000
|32,446,950
|35,494,140
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|18.73
|21.07
|18.15
|16.36
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|26,913,391
|28,951,432
|29,024,108
|24,414,306
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8464/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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