鉅亨速報 - Factset 最新調查：緯穎(6669-TW)EPS預估上修至117.7元，預估目標價為2990元
鉅亨網新聞中心 2024-08-15 12:10
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對緯穎(6669-TW)做出2024年EPS預估：中位數由116.73元上修至117.7元，其中最高估值131.36元，最低估值106.18元，預估目標價為2990元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|131.36(131.36)
|168.56
|191.63
|最低值
|106.18(106.18)
|123.56
|155.9
|平均值
|118.03(117.12)
|147.24
|175.34
|中位數
|117.7(116.73)
|148.66
|175.86
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|360,182,000
|555,593,000
|683,175,000
|最低值
|302,715,000
|329,870,000
|528,609,110
|平均值
|340,290,260
|475,886,500
|599,089,730
|中位數
|341,424,110
|489,338,000
|590,953,380
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|68.88
|81.07
|49.46
|49.25
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|241,900,989
|292,876,040
|192,625,942
|186,927,647
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6669/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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