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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：緯穎(6669-TW)EPS預估上修至117.7元，預估目標價為2990元

鉅亨網新聞中心 2024-08-15 12:10


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對緯穎(6669-TW)做出2024年EPS預估：中位數由116.73元上修至117.7元，其中最高估值131.36元，最低估值106.18元，預估目標價為2990元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值131.36(131.36)168.56191.63
最低值106.18(106.18)123.56155.9
平均值118.03(117.12)147.24175.34
中位數117.7(116.73)148.66175.86

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值360,182,000555,593,000683,175,000
最低值302,715,000329,870,000528,609,110
平均值340,290,260475,886,500599,089,730
中位數341,424,110489,338,000590,953,380

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS68.8881.0749.4649.25
營業收入
(單位：新台幣千元)		241,900,989292,876,040192,625,942186,927,647

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6669/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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