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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：華城(1519-TW)目標價調降至954.55元，幅度約4.55%

鉅亨網新聞中心 2024-08-14 20:10


根據FactSet最新調查，共6位分析師，對華城(1519-TW)提出目標價估值：中位數由1000元下修至954.55元，調降幅度4.55%。其中最高估值1100元，最低估值840元。

綜合評級 - 共有6位分析師給予華城(1519-TW)評價：積極樂觀5位、保持中立1位、保守悲觀0位。

華城(1519-TW)今(14日)收盤價為673元。近5日股價上漲7.85%，相關電機機械近5日上漲4.32%，集中市場加權指數上漲3.44%，股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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