【量大強漲股整理】台股反攻向上，真正轉強的訊號關鍵指標看甚麼?

鉅亨研報 2024-08-14 17:36

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加權指數，今日開高走高，終場上漲 230.68 點，收在 22027.25 點，成交量 4094 億。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資買超 248.99 億，投信買超 44.21 億，自營商賣超 74.04 億，三大法人合計買超 219.16 億，其中，投信連 31 買，累計 2102.98 億。

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美股四大指數全面上漲，道瓊上漲 1.04%，標普 500 指數上漲 1.69%，納指上漲 2.43%，費半上漲 4.18%，美國 7 月 PPI 年增率 2.2%，低於預期 2.3%，前值 2.7%，美國 7 月核 PPI 年增率 2.4%，低於預期 2.7%，前值 3.0%，低於預期的通膨數據提高聯準會 9 月大幅降息的可能性，資金再度湧進股市，AI 產業領頭羊 (NVDA-US) 輝達，大漲 6.53%，收在 116.14 美元，華爾街分析師預計輝達即將公布的財報將再次超乎市場預期，(TSM-US)台積電 ADR，上漲 2.81%，收在 172.34 美元；台股方面，加權指數，終場上漲 230.68 點，收在 22027.25 點，離季線僅有 364 點，離重新站上季線僅剩一步之遙，今晚將公布美國 7 月消費者物價指數 ( CPI )，公布內容將會影響美國聯準會 9 月的降息意願和幅度，8 月 15 日周四將公布美國 7 月零售額，公布內容將影響市場對於美國經濟是否衰退的預期，這兩天就是加權指數能否重新站上的季線的重要關鍵。

權值股方面，(2330-TW) 台積電，上漲 0.74%，收在 948 元，13 日召開董事會，核准配發 2024 年第二季每股現金股利 4.00 元，除息交易日則定為 2024 年 12 月 12 日；(2317-TW) 鴻海，上漲 2.49%，收在 185.5 元，今日舉行法說會，公布今年上半年財報，第 2 季毛利率, 營益率雙雙上揚，稅後純益 350.45 億元，季增 59%, 年增 6%，單季 EPS 為 2.53 元，優於去年同期的 2.38 元；(2454-TW) 聯發科，上漲 2.16%，收在 1185 元，即將重新站上半年線，投信連 8 買，累計 3154 張，天璣 9400 晶片將採用台積電第二代 3nm 工藝製程和 Armv9 黑鷹架構，搭配聯發科獨有的全大核架構，不僅帶來性能和能耗的顯著提升，也進一步優化生成式 AI 功能。

蘋果概念股 (3008-TW) 大立光，上漲 1.25%，收在 2840 元，過去獨家供應 iPhone 15 Pro Max 的潛望式鏡頭，2024 年 iPhone 16 Pro 系列繼續使用潛望式鏡頭，大立光將明顯受惠，目前也積極研發全球最快充電的鋰電池負極材料，搶攻全球電動車及儲能市場千億美元商機，不僅 5 分鐘就能充飽電，而且壽命長達 20 年，7 月合併營收為 54.3 億，月增 34%，年增 54%，連續 12 個月營收年成長，多數法人持續上調目標價，最高上看 3980 元。

(3013-TW)晟銘電，上漲 6.6%，收在 113 元，站穩季線後繼續往上攻，股價呈現 V 型反轉，表現相當強勢，7 月營收 10.37 億元，攀上 20 個月來新高點，月增 13%，年增 89%，不僅即將開始出貨搭載 (NVDA-US) 輝達 GB200 AI 伺服器機櫃，也積極研發水冷散熱機櫃關鍵零組件，水冷機櫃可望於今年第 4 季開始出貨，成為 2025 年關鍵成長動能，為了消化大量訂單，目前已規劃在泰國興建 AI 伺服器生產基地，預計 2024 年底完工試產，2025 年開始生產並貢獻營收。

(4566-TW) 時碩工業，上漲 4.59%，收在 95.7 元，7 月合併營收 4.32 億，月增 3%，年增 38%，時碩工業是少數擁有多元題材的潛力黑馬股，水冷散熱題材，水冷接頭金屬扣件已經送樣驗證，預計最快 2024Q4 開始出貨給散熱大廠，近期又傳出水冷接頭嚴重缺貨，產品通過驗證後，有望獲得相關訂單；電動車題材，目前已成功打入全球最大電動車廠比亞迪供應鏈，汽車零組件營收已明顯成長；航太題材，隨著全球疫情陸續解封，航空產業明顯復甦，旗下天陽航太陸續接到航太大廠長期訂單，是今年最主要的成長動能；醫療題材，時碩工業鎖定中國前五大微創手術器械大廠提供吻合器產品，醫療領域將成為營運的第四隻腳，擁有 4 個熱門題材，股價上漲可期。

傳動元件廠 (4540-TW) 全球傳動，亮燈漲停鎖死，收在 49.7 元，再創波段新高，絕對是近期表現最強勢的股票之一，有望成為下一波成長主流，全球傳動目前訂單以新能源, 醫療, 自動化設備, 產業機械為主，先前產業狀況仍不明朗，大多以急單為主，而近期已逐步回到正常下單模式，目前訂單能見度約 2 個月，有些產量有限的產品則可看到 4 個月，月產能利用率也從 70％回升至 75％，法人預期，Q3 起每月營收都有機會看 2 億元以上，加上鶯歌廠處分利益挹注，全年有機會拚轉盈。

台股反攻向上

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師