億豐去年股息擬配發12元創新高 現金殖利率3.18%

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-13 17:06

全球時尚窗簾領導品牌，億豐綜合工業 (8464-TW) 今 (13) 公布最新獲利及股利資訊，億豐 2023 年特愛純益 18.73 元，擬配發 12 元現金股利，創新高，依今天億豐收盤價 377 元計算，現金殖利率 3.18%。

億豐股利自 2016 年起都維持在每股配發現金 10 元之上，在去年股利以配發 12 元現金股息創新高。而億豐主管指出，億豐在 2024 年的營運的成長動能在平價窗簾的庫存回補需求及墨西哥廠二期完工之後對客製化窗簾提供新的有利產能。

億豐 2023 年第四季營收 72.38 億元，毛利率 55.72%，季增 0.39 個百分點，年減 1.47 個百分點，稅後純益 14.19 億元，季減 10.56%，年減 3.63%，單季每股純益爲 4.84 元。

億豐在 2023 年全年營收 269.13 億元，毛利率 55.48%，年增 0.57 個百分點，稅後純益 54.88 億元，年減 11.%，每股純益爲 18.73 元。

億豐分析，2023 年第四季營收為 72.38 億元，年增 6%，採美金計算則年成長 3.9%，主要受惠各大零售商客戶自 2023 年 9 月啟動庫存回補，固定尺寸窗簾的銷售增速，高於客製化窗簾的成長。儘管固定尺寸窗簾營收動能較強，毛利率仍維持在 55.7% 的水準，主要來自精實生產管理的效率提升。此外營業利益率同步上升至 28.1%，在第四季，美元貶值帶來的新台幣 3.7 億匯兌損失，抵銷了業外的售地 2 億元收益，也由於售地稅費併入所得稅，使有效稅率暫時上升至 38.5%。稅後後純益 14.19 億元，季減 10.56%，年減 3.63%，單季每股純益爲 4.84 元。

億豐指出，2023 年全年營收為 269.13 億元年減 7%，採美金計算則下滑 11.3% ，固定尺寸、客製化窗簾營收分呈年衰退 28.1%% 及 2.6% 的變化。

億豐表示，因固定尺寸窗簾所面臨的嚴酷去庫存調整，造成客製化窗簾比例增加，達到前所未有的 71.0 占比。也受總營收下降影響，使 2023 年每股純益下滑爲 18.73 元，億豐董事會仍通過配發新台幣 12 元現金股利，比 2022 年的現金股利增加 1 元。

展望 2024 年，各大零售商客戶的固定尺寸窗簾庫存回補需求，將有助億豐的柬埔寨廠產能維持高檔。億豐在墨西哥的第二期產能擴建，則將為下階段帶來最終約 20% 的新客製化窗簾產能。從窗簾設計創新、機具研製、製程自主到配件自產，億豐已橫跨全域的核心製造環節。