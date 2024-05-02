億豐首季稅後純益14.3億元年增26.6% EPS 4.88元

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-05-02 16:35

全球窗簾領導品牌億豐 (8464-TW) 今 (2) 日公布最新財報，2024 年首季在直營客製化窗簾電商平台的動能復甦，及匯兌收益挹注下，單季稅後純益 14.3 億元，季增 7.75%，年增 26.6%，每股純益達 4.88 元。億豐下半年的成長動能，將來自墨西哥的第 2 期產能投產、營收貢獻。億豐預計墨西哥擴產，可為下階段帶來最終約 20% 的新客製化窗簾產能。

億豐表示，在商品創新方面，億豐已升級了電動窗簾產品，開始提供更完整的智慧家居解決方案，包括支持 Apple HomeKit、Amazon Alexa、Google Home 的語音控制和遠端控制電動窗簾功能。對家中有幼童、寵物也安全的無拉繩手動窗簾，因加入多款新穎的布料，並具有更好的遮光功能，也將是 2024 年的重要成長動能。

億豐 2024 年第一季營收 63.13 億元，毛利率爲 54.06%，季減 1.66 個百分點，年減 0.83 個百分點，稅後純益 14.3 億元，季增 7.75%，年增 26.6%，每股純益達 4.88 元。

億豐指出，2024 年首季合併營收為新台幣 63.1 億元，年增 4.1%，採美金計算則年成長 + 1.5%，由於精實生產管理的效率提升、直營客製化窗簾電商平台的動能復甦，僅部分消弭了毛利率因各大零售商客戶庫存回補的負向影響， 2024 年第 1 季毛利率為 54.06%，相較去年同期的毛利率 54.89%，仍有回落。億豐持續提升中的墨西哥短鏈產能，則有助節省客製化窗簾的運輸費用，使營業利益率也從去年同期的 24%，上升至 24.4%，第一季美元升值帶來 2.7 億元匯兌的利益，相較去年同期的匯兌收益 7000 萬元爲優。

展望 2024 年第二季，億豐表示，各大零售商客戶對固定尺寸窗簾的庫存補充需求，將有助柬埔寨廠的產能維持高檔。下半年的成長動能，將來自墨西哥的第 2 期產能投產、營收貢獻。億豐預計墨西哥擴產，可為下階段帶來最終約 20% 的新客製化窗簾產能。