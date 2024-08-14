「鷹眼識詐聯盟」35家金融機構攜手建構台灣防詐防護網

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-08-14 17:33

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富邦金控創台灣金融業之先，於 2022 年率先提出「金融安全數位轉型藍圖」，並於 2023 年底，分享運用 AI 偵測專利技術建置的「鷹眼防詐預測模型」，在公私部門合作下組成「鷹眼識詐聯盟」，至今已有 35 家金融機構運用此系統，警示帳戶預先管控率最高已達 80% 以上、成功圈存逾新台幣 3.6 億元不被詐騙集團移轉成功。今日 (14 日)「鷹眼識詐聯盟」運作成果展示及第三屆「金融安全與數位科技趨勢論壇」，期盼交流與分享帶動國內金融業投入更多資源，全力提升台灣金融安全層級。

今日發表會中，行政院政務委員林明昕、金融監督管理委員會主委彭金隆、數位發展部政務次長林宜敬、內政部警政署署長張榮興以及農業金融署署長李聰勇都特別蒞臨致詞。臺北市政府副秘書長游適銘、臺灣高等檢察署檢察長張斗輝、臺北市政府警察局局長李西河及內政部警政署刑事警察局局長周幼偉也到場共襄盛舉；主辦單位富邦金控由副董事長曾銘宗代表出席，同時「鷹眼識詐聯盟」35 家金融機構代表也全數到場。

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富邦金控副董事長曾銘宗表示，刑事警察局數據顯示，有近 6 成的詐騙金流是透過線上通路進行，詐騙集團的犯罪手法日新月異！因此，身為金融犯罪最後一哩路的守門員，金融機構對於保護民眾資產安全責無旁貸，唯有走在金融犯罪的前方，才能更完善的防患於未然。為此，富邦於 2022 年創台灣金融業之先，提出「金融安全數位轉型藍圖」，承諾將深耕四大策略，透過金融的力量導引產業，不斷擴大對社會的正向影響力。

富邦「金融安全數位轉型藍圖」執行至今約 1 年半，在「廣納多元科技應用」策略下，北富銀、富邦證券、富邦投信及富邦人壽已先後導入 RPA 流程機器人；另北富銀則在疑似洗錢交易監控作業導入 AI，建立「eAML 模型」(獵鷹模型)，藉由 AI 機器自動學習功能，大幅降減假警報率，假警報於第一階段測試即降低 45%，並計畫於主管機關同意後，取代既有洗防系統。

在「前瞻量體投資」及「拓展國際合作網絡」策略中，最顯著的成效就是「鷹眼識詐模型」的建立。北富銀於 2021 年底建立鷹眼識詐模型，透過 AI 的學習，此模型判斷異常帳戶準確率較人工提升 559 倍並可減少人工作業達 99%。

在公私部門合作下共組「鷹眼識詐聯盟」，在警示帳戶的預先管控比率上，以今年 1~6 月成績來看，已有 5 家聯盟行的月平均預先管控比率落在 50% 以上 (其中有銀行最高可達 80%)、7 家則落在 30%~50%，預期後續在各家銀行讓 AI 持續學習後，此比率將穩步上升。

截至今年 6 月底，「鷹眼識詐聯盟」已預先成功圈存逾新台幣 3.6 億元不被詐騙集團移轉，有效減少詐騙損失，未來隨著鷹眼模型持續進化，可望讓預控機制更成熟完善，成為全民防詐的堅實後盾。

此外富邦每年舉辦「金融安全與數位科技趨勢論壇」，藉此帶動台灣金融業一起投入金融安全議題，並提升台灣於國際金融安全之地位。今年的論壇共計分為三大專題：「防制洗錢及打擊資恐資訊 分享國際趨勢」、「數位轉型與金融科技」、「跨業合作共同打詐」。總計吸引了超過 600 位金融同業先進報名參與，論壇現場分享了相當多精彩的實例進行交流。