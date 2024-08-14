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鉅亨速報

盤後速報 - 大立光(3008)次交易(15)日除息40元，參考價2800.0元

鉅亨網新聞中心 2024-08-14 17:05


大立光(3008-TW)次交易(15)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利40元。

首日參考價為2800.0元，相較今日收盤價2840.00元，息值合計為40.0元，股息殖利率1.41%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/15 2840.00 40.0 1.41% 0.0
2024/03/21 2570.0 41.0 1.6% 0.0
2023/08/17 2040.0 26.5 1.3% 0.0
2023/03/16 2315.0 46.0 1.99% 0.0
2022/08/18 2075.0 39.5 1.9% 0.0

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