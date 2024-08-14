盤後速報 - 大立光(3008)次交易(15)日除息40元，參考價2800.0元
鉅亨網新聞中心 2024-08-14 17:05
大立光(3008-TW)次交易(15)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利40元。
首日參考價為2800.0元，相較今日收盤價2840.00元，息值合計為40.0元，股息殖利率1.41%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/15
|2840.00
|40.0
|1.41%
|0.0
|2024/03/21
|2570.0
|41.0
|1.6%
|0.0
|2023/08/17
|2040.0
|26.5
|1.3%
|0.0
|2023/03/16
|2315.0
|46.0
|1.99%
|0.0
|2022/08/18
|2075.0
|39.5
|1.9%
|0.0
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