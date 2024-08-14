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鉅亨速報

盤後速報 - 彰銀(2801)次交易(15)日除權息0.87元，參考價17.34元

鉅亨網新聞中心 2024-08-14 17:05


彰銀(2801-TW)次交易(15)日將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.55元，股票股利0.32元，合計股利0.87元。

首日參考價為17.34元，相較今日收盤價18.45元，權息值合計為1.11元，股息殖利率2.98%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/15 18.45 0.55 2.98% 0.32
2023/08/10 18.75 0.55 2.93% 0.25
2022/08/11 18.2 0.5 2.75% 0.1
2021/08/31 17.0 0.36 2.12% 0.1
2020/08/11 19.4 0.4 2.06% 0.4

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