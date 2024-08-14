盤後速報 - 彰銀(2801)次交易(15)日除權息0.87元，參考價17.34元
鉅亨網新聞中心 2024-08-14 17:05
彰銀(2801-TW)次交易(15)日將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.55元，股票股利0.32元，合計股利0.87元。
首日參考價為17.34元，相較今日收盤價18.45元，權息值合計為1.11元，股息殖利率2.98%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/15
|18.45
|0.55
|2.98%
|0.32
|2023/08/10
|18.75
|0.55
|2.93%
|0.25
|2022/08/11
|18.2
|0.5
|2.75%
|0.1
|2021/08/31
|17.0
|0.36
|2.12%
|0.1
|2020/08/11
|19.4
|0.4
|2.06%
|0.4
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