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鉅亨速報

盤後速報 - 奇鋐(3017)次交易(15)日除息6.96元，參考價590.04元

鉅亨網新聞中心 2024-08-14 17:05


奇鋐(3017-TW)次交易(15)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利6.96元。

首日參考價為590.04元，相較今日收盤價597.00元，息值合計為6.96元，股息殖利率1.17%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/15 597.00 6.95735 1.17% 0.0
2023/08/25 387.0 4.9958 1.29% 0.0
2022/08/25 117.0 4.3 3.68% 0.0
2021/08/24 72.4 2.8 3.87% 0.0
2020/09/23 68.7 1.3 1.89% 0.0

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