盤後速報 - 奇鋐(3017)次交易(15)日除息6.96元，參考價590.04元
鉅亨網新聞中心 2024-08-14 17:05
奇鋐(3017-TW)次交易(15)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利6.96元。
首日參考價為590.04元，相較今日收盤價597.00元，息值合計為6.96元，股息殖利率1.17%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/15
|597.00
|6.95735
|1.17%
|0.0
|2023/08/25
|387.0
|4.9958
|1.29%
|0.0
|2022/08/25
|117.0
|4.3
|3.68%
|0.0
|2021/08/24
|72.4
|2.8
|3.87%
|0.0
|2020/09/23
|68.7
|1.3
|1.89%
|0.0
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