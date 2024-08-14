盤後速報 - 日勝生(2547)次交易(15)日除息0.25元，參考價10.55元
鉅亨網新聞中心 2024-08-14 17:05
日勝生(2547-TW)次交易(15)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.25元。
首日參考價為10.55元，相較今日收盤價10.80元，息值合計為0.25元，股息殖利率2.31%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/15
|10.80
|0.25
|2.31%
|0.0
|2022/08/09
|9.24
|0.2
|2.16%
|0.0
|2021/08/25
|10.95
|0.62
|5.66%
|0.0
|2020/07/13
|10.65
|0.6081
|5.71%
|0.0
|2019/08/08
|13.45
|0.8
|5.95%
|0.2
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