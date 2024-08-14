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鉅亨速報

盤後速報 - 日勝生(2547)次交易(15)日除息0.25元，參考價10.55元

鉅亨網新聞中心 2024-08-14 17:05


日勝生(2547-TW)次交易(15)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.25元。

首日參考價為10.55元，相較今日收盤價10.80元，息值合計為0.25元，股息殖利率2.31%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/15 10.80 0.25 2.31% 0.0
2022/08/09 9.24 0.2 2.16% 0.0
2021/08/25 10.95 0.62 5.66% 0.0
2020/07/13 10.65 0.6081 5.71% 0.0
2019/08/08 13.45 0.8 5.95% 0.2

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