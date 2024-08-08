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鉅亨速報

盤後速報 - 日勝生(2547)下週(8月15日)除息0.25元，預估參考價10.0元

鉅亨網新聞中心 2024-08-08 17:05


日勝生(2547-TW)下週(8月15日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.25元。

以今日(8月8日)收盤價10.25元計算，預估參考價為10.0元，息值合計為0.25元，股息殖利率2.44%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月8日)收盤價做計算，僅提供參考）

日勝生(2547-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建住宅、商辦大樓，以供出租或出售為主要業務。近5日股價下跌9.87%，集中市場加權指數下跌4.07%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/15 10.25 0.25 2.44% 0.0
2022/08/09 9.24 0.2 2.16% 0.0
2021/08/25 10.95 0.62 5.66% 0.0
2020/07/13 10.65 0.6081 5.71% 0.0
2019/08/08 13.45 0.8 5.95% 0.2

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集中市場加權指數20870.1-2.00%
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