鴻海旗下鴻騰斥10億元入股華雲光電 加速佈局矽光子應用

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-08-05 19:51

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鴻海 (2317-TW) 旗下鴻騰精密 (6088-HK) 宣布，以人民幣 2.2 億元 (約新台幣 10 億元) 收購華雲光電 70% 的股權，此次收購將進一步加速 FIT 在高速光模塊與矽光子 (CPO) 技術上市場的佈局，以應對 AI 需求激增帶來的光通訊市場。

鴻騰表示，華雲光電具備大規模量產 100G 至 800G 光模塊的技術能力，目前雙方合作的 800G OSFP SR8 模塊已經開始大批量向北美重要客戶發貨，在華雲光電的加入下，光產品的開發進度將大幅提前。

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根據計畫，鴻騰在第三季前完成 800G QDD、OSFP AOC、SR8、LPO（1 至 100 公尺）等多模光產品的開發；單模光產品如 800G DR8 2xFR4（500 公尺至 2 公里）將於第四季度前完成，產品將採用矽光子技術，並於明年底前完成 1.6T SR8 DR8 光產品的開發。

鴻騰表示，和華雲光電擁有非常互補的合作資源，鴻騰擁有國際指標性的大客戶，以及 AI 超高速光模塊的核心晶片資源及海外大規模製造基地；而華雲光電在武漢擁有一流的專業研發中心、和測試與批量生産基地，這次合作將為雙方帶來豐厚的收益和更多的發展機會。