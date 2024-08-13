〈台股開盤〉開高後快速洗盤攻昨高 台積電持穩 重電股昨強今弱

美股三大指數周一再度收漲，台股今 (13) 日早盤也開高、上漲近百點，最高達 21866 點，接近昨日高點 21897 點，但漲多後，獲利出脫的賣壓出籠，開盤後不到 10 分鐘就翻黑，呈現來回震盪，預估今日成交量 4000 億元，較昨日再收斂。