〈台股開盤〉開高後快速洗盤攻昨高 台積電持穩 重電股昨強今弱
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-08-13 09:48
美股三大指數周一再度收漲，台股今 (13) 日早盤也開高、上漲近百點，最高達 21866 點，接近昨日高點 21897 點，但漲多後，獲利出脫的賣壓出籠，開盤後不到 10 分鐘就翻黑，呈現來回震盪，預估今日成交量 4000 億元，較昨日再收斂。
權值股漲跌互見，台積電 (2330-TW) 小跌表態，鴻海 (2317-TW) 因市場卡位法說會行情，股價續揚 2%，重返十日線大關，聯發科 (2454-TW) 則下挫 1%，其他如聯電 (2303-TW)(UMC-US)、日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 都在盤下游走，壓抑整體大盤走勢。
MSCI(明晟) 今凌晨公布最新季度調整，全球小型指數成分股新增晟銘電 (3013-TW) 、聯鈞 (3450-TW)、德微 (3675-TW)、鉅祥 (2476-TW)、皇翔 (2545-TW)、佳必琪 (6197-TW)、順藥 (6535-TW)、昇陽半導體 (8028-TW)、金麗科 (3228-TW)、所羅門 (2359-TW) 等，開盤皆上漲 2% 以上。
不過，昨日強勢的重電股今日皆落難，指標股中興電 (1513-TW) 一度亮燈跌停，華城 (1519-TW)、亞力 (1514-TW)、士電 (1503-TW)、東元 (1504-TW) 都有 2-4% 不等跌幅，族群賣壓相當沉重。
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