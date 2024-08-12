營收速報 - 華城(1519)7月營收20.04億元年增率高達61.33％
鉅亨網新聞中心 2024-08-12 16:15
今年1-7月累計營收為96.87億元，累計年增率64.6%。
最新價為687元，近5日股價下跌-4.39%，相關電機機械下跌-2.68%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-386 張
- 外資買賣超：-2 張
- 投信買賣超：-391 張
- 自營商買賣超：+7 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/7
|20.04億
|61%
|4%
|24/6
|19.26億
|37%
|54%
|24/5
|12.53億
|104%
|-15%
|24/4
|14.66億
|35%
|-6%
|24/3
|15.58億
|48%
|94%
|24/2
|8.05億
|162%
|19%
華城(1519-TW) 所屬產業為電機機械，主要業務為變壓器及配電盤。配電器材及其他。統包工程。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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