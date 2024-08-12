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鉅亨速報

營收速報 - 華城(1519)7月營收20.04億元年增率高達61.33％

鉅亨網新聞中心 2024-08-12 16:15


華城(1519-TW)今天公告2024年7月營收為新台幣20.04億元，年增率61.33%，月增率4.01%。

今年1-7月累計營收為96.87億元，累計年增率64.6%。

最新價為687元，近5日股價下跌-4.39%，相關電機機械下跌-2.68%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-386 張
  • 外資買賣超：-2 張
  • 投信買賣超：-391 張
  • 自營商買賣超：+7 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/7 20.04億 61% 4%
24/6 19.26億 37% 54%
24/5 12.53億 104% -15%
24/4 14.66億 35% -6%
24/3 15.58億 48% 94%
24/2 8.05億 162% 19%

華城(1519-TW) 所屬產業為電機機械，主要業務為變壓器及配電盤。配電器材及其他。統包工程。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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