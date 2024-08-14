search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：微星(2377-TW)目標價調降至198元，幅度約3.41%

鉅亨網新聞中心 2024-08-14 18:10


根據FactSet最新調查，共6位分析師，對微星(2377-TW)提出目標價估值：中位數由205元下修至198元，調降幅度3.41%。其中最高估值215元，最低估值170元。

綜合評級 - 共有6位分析師給予微星(2377-TW)評價：積極樂觀4位、保持中立2位、保守悲觀0位。

微星(2377-TW)今(14日)收盤價為171元。近5日股價上漲6.05%，相關電腦週邊近5日上漲9.5%，集中市場加權指數上漲6.32%，股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

台股市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數22027.251.06%
微星1712.70%

相關權證

加權指數法興 槓桿12.49
加權指數法興 槓桿5.93

鉅亨贏指標

了解更多

#波段上揚股

中弱短強
微星

71.43%

勝率

#均線指標上攻

中弱短強
微星

71.43%

勝率

延伸閱讀


Empty