鉅亨速報 - Factset 最新調查：微星(2377-TW)目標價調降至198元，幅度約3.41%
鉅亨網新聞中心 2024-08-14 18:10
根據FactSet最新調查，共6位分析師，對微星(2377-TW)提出目標價估值：中位數由205元下修至198元，調降幅度3.41%。其中最高估值215元，最低估值170元。
綜合評級 - 共有6位分析師給予微星(2377-TW)評價：積極樂觀4位、保持中立2位、保守悲觀0位。
微星(2377-TW)今(14日)收盤價為171元。近5日股價上漲6.05%，相關電腦週邊近5日上漲9.5%，集中市場加權指數上漲6.32%，股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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