鉅亨速報 - Factset 最新調查：華城(1519-TW)目標價調升至954.55元，幅度約3.12%
鉅亨網新聞中心 2024-08-12 16:10
根據FactSet最新調查，共6位分析師，對華城(1519-TW)提出目標價估值：中位數由925.62元上修至954.55元，調升幅度3.12%。其中最高估值1100元，最低估值840元。
綜合評級 - 共有6位分析師給予華城(1519-TW)評價：積極樂觀5位、保持中立1位、保守悲觀0位。
華城(1519-TW)今(12日)收盤價為687元。近5日股價下跌4.39%，相關電機機械近5日下跌2.68%，集中市場加權指數下跌0.78%，短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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