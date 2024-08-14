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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：智易(3596-TW)EPS預估下修至11元，預估目標價為169元

鉅亨網新聞中心 2024-08-14 12:10


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對智易(3596-TW)做出2024年EPS預估：中位數由11.06元下修至11元，其中最高估值11.56元，最低估值10.71元，預估目標價為169元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年
最高值11.56(11.56)12.4
最低值10.71(10.71)10.79
平均值11.03(11.05)11.78
中位數11(11.06)11.83

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年
最高值51,751,00055,747,000
最低值49,595,00052,163,000
平均值50,430,38053,213,430
中位數50,277,50053,040,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS10.989.28.68.36
營業收入
(單位：新台幣千元)		51,158,12247,167,74938,240,05833,765,295

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3596/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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