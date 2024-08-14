鉅亨速報 - Factset 最新調查：智易(3596-TW)EPS預估下修至11元，預估目標價為169元
鉅亨網新聞中心 2024-08-14 12:10
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對智易(3596-TW)做出2024年EPS預估：中位數由11.06元下修至11元，其中最高估值11.56元，最低估值10.71元，預估目標價為169元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|最高值
|11.56(11.56)
|12.4
|最低值
|10.71(10.71)
|10.79
|平均值
|11.03(11.05)
|11.78
|中位數
|11(11.06)
|11.83
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|最高值
|51,751,000
|55,747,000
|最低值
|49,595,000
|52,163,000
|平均值
|50,430,380
|53,213,430
|中位數
|50,277,500
|53,040,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|10.98
|9.2
|8.6
|8.36
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|51,158,122
|47,167,749
|38,240,058
|33,765,295
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3596/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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