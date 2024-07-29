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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：智易(3596-TW)EPS預估下修至11.2元，預估目標價為170元

鉅亨網新聞中心 2024-07-29 20:10

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對智易(3596-TW)做出2024年EPS預估：中位數由11.26元下修至11.2元，其中最高估值12.2元，最低估值10.74元，預估目標價為170元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年
最高值12.2(12.2)13.3
最低值10.74(9.63)10.79
平均值11.25(11.2)11.93
中位數11.2(11.26)11.92

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年
最高值54,111,00056,961,000
最低值49,892,00051,091,000
平均值50,999,75053,083,830
中位數50,554,50052,404,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS10.989.28.68.36
營業收入
(單位：新台幣千元)		51,158,12247,167,74938,240,05833,765,295

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3596/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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