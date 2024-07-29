鉅亨速報 - Factset 最新調查：智易(3596-TW)EPS預估下修至11.2元，預估目標價為170元
鉅亨網新聞中心 2024-07-29 20:10
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對智易(3596-TW)做出2024年EPS預估：中位數由11.26元下修至11.2元，其中最高估值12.2元，最低估值10.74元，預估目標價為170元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|最高值
|12.2(12.2)
|13.3
|最低值
|10.74(9.63)
|10.79
|平均值
|11.25(11.2)
|11.93
|中位數
|11.2(11.26)
|11.92
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|最高值
|54,111,000
|56,961,000
|最低值
|49,892,000
|51,091,000
|平均值
|50,999,750
|53,083,830
|中位數
|50,554,500
|52,404,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|10.98
|9.2
|8.6
|8.36
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|51,158,122
|47,167,749
|38,240,058
|33,765,295
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3596/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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