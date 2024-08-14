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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：智易(3596-TW)目標價調升至169元，幅度約4.32%

鉅亨網新聞中心 2024-08-14 12:10


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對智易(3596-TW)提出目標價估值：中位數由162元上修至169元，調升幅度4.32%。其中最高估值190元，最低估值150元。

綜合評級 - 共有9位分析師給予智易(3596-TW)評價：積極樂觀5位、保持中立3位、保守悲觀0位。

智易(3596-TW)今(14日)收盤價為144元。近5日股價上漲9.16%，相關通信網路近5日上漲1.51%，集中市場加權指數上漲6.32%，股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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