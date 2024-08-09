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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：智易(3596-TW)目標價調降至162元，幅度約7.95%

鉅亨網新聞中心 2024-08-09 08:10


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對智易(3596-TW)提出目標價估值：中位數由176元下修至162元，調降幅度7.95%。其中最高估值190元，最低估值150元。

綜合評級 - 共有9位分析師給予智易(3596-TW)評價：積極樂觀5位、保持中立4位、保守悲觀0位。

智易(3596-TW)今(8日)收盤價為136元。近5日股價下跌8.72%，相關通信網路近5日下跌2.64%，集中市場加權指數下跌7.83%，股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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