鉅亨速報 - Factset 最新調查：義隆(2458-TW)目標價調降至160元，幅度約3.03%
鉅亨網新聞中心 2024-08-14 12:10
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對義隆(2458-TW)提出目標價估值：中位數由165元下修至160元，調降幅度3.03%。其中最高估值200元，最低估值154元。
綜合評級 - 共有7位分析師給予義隆(2458-TW)評價：積極樂觀5位、保持中立1位、保守悲觀0位。
義隆(2458-TW)今(14日)收盤價為140元。近5日股價上漲11.86%，相關半導體業近5日上漲7.32%，集中市場加權指數上漲6.32%，股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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