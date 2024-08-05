盤中速報 - 義隆(2458)大跌7.19%，報129元
鉅亨網新聞中心 2024-08-05 10:02
義隆(2458-TW)05日10:02股價下跌10元，報129.0元，跌幅7.19%，成交1,187張。
義隆(2458-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為內崁式微控制器及系統,數位訊號處理器及系統。電腦週邊控制積體電路及系統,指紋辨識裝置及信用卡應用。人工智慧先進駕駛輔助系統,Edge AI 影像辨識在智慧交通應用。
近5日股價下跌1.77%，集中市場加權指數下跌2.18%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-2,630 張
- 外資買賣超：-2,813 張
- 投信買賣超：+244 張
- 自營商買賣超：-61 張
- 融資增減：-57 張
- 融券增減：-5 張
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