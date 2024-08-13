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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：義隆(2458-TW)目標價調降至180元，幅度約7.69%

鉅亨網新聞中心 2024-08-13 08:10


根據FactSet最新調查，共5位分析師，對義隆(2458-TW)提出目標價估值：中位數由195元下修至180元，調降幅度7.69%。其中最高估值200元，最低估值180元。

綜合評級 - 共有5位分析師給予義隆(2458-TW)評價：積極樂觀4位、保持中立1位、保守悲觀0位。

義隆(2458-TW)今(12日)收盤價為140.5元。近5日股價上漲9.77%，相關半導體業近5日上漲14.53%，集中市場加權指數上漲9.79%，股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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