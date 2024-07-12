日股牛氣沖天 「10兆俱樂部」日企創新高

鉅亨網新聞中心 2024-07-12 14:52

日股牛氣沖天，日本企業市值也大幅攀升，擠進「10 兆俱樂部 (市值超過 10 兆日元)」的企業數增至 19 家，創下歷史新高，也較去年年底增進一倍。

日經新聞報導，截至 7 月 5 日，股票總市值超過 10 兆日圓的日本企業，數量達到 19 家。日立製作所與三井物產今年首次進入 10 兆俱樂部，讓陣容更加多樣。

豐田市值達 52.4 兆日元，排在首位，三菱金融、KEYENCE 名列二、三名，市值分別為 22.4 及 17.6 兆日元。首次進入俱樂部的日立製作所，一舉闖進第五名，市值 17.1 兆日元，與第四名索尼的 17.4 兆日元差距甚小。

總市值是股價乘以已發行股票數量計算出來的數值，顯示投資者基於對未來利潤的期望而賦予的企業價值，也反映不同時期的產業結構和投資者對企業成長的期望。