路透調查：逾四成日企無利用AI技術的計畫

鉅亨網新聞中心 2024-07-18 10:50

即使人工智慧 (AI) 應用越來越廣泛，但路透社調查顯示，超過 40% 的日本企業沒有計劃利用這項尖端技術。

這項調查，由路透社委由日經研究公司進行，在 7 月 3 日至 12 日期間向 506 家公司提出了一系列問題，約有 250 家公司匿名回應。

調查指出，約 24% 的受訪者表示，他們已經在業務中引入 AI 技術，35% 的受訪者正在計劃這樣做，其餘 41% 的受訪者表示，沒有使用 AI 技術的計畫，顯示日本企業對擁抱科技創新的程度不同。

當被問及引入 AI 技術的目標 (答案可複選) 時，60% 受訪者表示正努力解決勞工短缺問題，53% 的受訪者旨在削減勞動力成本，36% 的受訪者表示加快研發。

至於引入 AI 技術的障礙，一家運輸公司的經理提到「員工對可能的裁員感到焦慮」，其他障礙包括缺乏技術專業知識、大量資本支出以及對可靠性的擔憂。