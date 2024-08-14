中國需求低迷衝擊 日企8月商業信心下滑

鉅亨網新聞中心 2024-08-14 10:12

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路透調查顯示，日本製造業者對 8 月商業信心稍有下降，服務業也有所減少，主因之一是來自中國的需求低迷。

這項民調是在 7 月底日本央行升息並發布詳細縮減購債計畫後所進行。調查指出，各大非金融業的日本企業，8 月製造業信心降至 + 10，較 7 月下滑 1 點。製造業者更預計，未來三個月內信心指數會進一步跌至 + 5。

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一家日本汽車和運輸機械公司表示，「汽車銷售低迷，尤其在中國。」此外，來自化工、鋼鐵以及電子機械等多個產業受訪者都表示，中國需求疲弱影響了他們的商業信心。

調查還發現，通膨上升和市場波動也是企業所擔憂的問題。一家橡膠公司指出，「原材料成本、匯率等不確定因素正在增加。」

路透社這份調查是在在 7 月 31 日至 8 月 9 日期間進行的，這期間歷經了日本股市暴跌，出現自 1987 年黑色星期一以來的最大單日跌幅，主因是投資人擔心美國經濟衰退，同時，日元兌美元匯價飆升。