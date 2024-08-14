日月光舉辦永續探索營 培育國小學童永續意識

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-08-14 11:07

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近來氣溫持續飆升，極端氣候影響人們的日常生活，並對地球造成莫大的影響，為了提升小學學童對環境保護及永續議題的認識，張媽媽基金會與日月光於 8 月 14 日至 8 月 20 日舉辦「2024 日月光永續探索營」活動，藉由多樣化課程與實地參觀行程，讓參與學生以多元的方式探索永續議題。

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活動首日在銘傳大學舉行開幕儀式後，隨即展開豐富的課程活動。首站前往銘傳大學魚菜共生實驗農場，了解魚的排泄物如何變成水中青菜養分，透過魚菜共生系統的生態保育知識，開啟永續生活的第一道窗。

五天行程中，規劃帶領學童參觀國立科學教育館、臺北市立天文科學教育館、波隆那世界插畫大獎展、三芝淺水灣淨灘活動、新北市永續環境教育中心及關渡自然公園、三峽文化導覽與藍染體驗等。在這些參訪的行程中，學童可以了解半導體科技基礎知識及氣候變遷議題，並且透過淨灘活動，親身體認環保工作的重要性。

最後參訪三峽祖師廟及社會企業 - 甘樂文創，除了學習在地文化歷史，也安排手做藍染體驗。大菁藍染屬於一種天然、傳統的染色工藝，使用天然材料、減少化學污染，為地方創生、環保永續的優質案例。

日月光看好，透過跨越多元領域學習、從理論課程到親手實作的體驗，讓孩子們從實踐中培養環保意識與永續概念。如在永續環境教育中心的綠建築導覽課程中，小朋友們在導覽過程中，可深入了解雨水回收系統、太陽能發電、自然通風與採光等技術如何應用於日常生活中，且透過實際觀察建築中的節能設計，進一步體驗綠建築帶來的舒適與環保效益。