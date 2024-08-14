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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Mobileye Global Inc - Class AMBLY-US的目標價調降至24.19元，幅度約3.24%

鉅亨網新聞中心 2024-08-14 10:15


根據FactSet最新調查，共26位分析師，對Mobileye Global Inc - Class A(MBLY-US)提出目標價估值：中位數由25元下修至24.19元，調降幅度3.24%。其中最高估值40元，最低估值13元。

綜合評級 - 共有28位分析師給予Mobileye Global Inc - Class A評價：積極樂觀19位、保持中立7位、保守悲觀2位。

Mobileye Global Inc - Class A今(14日)收盤價為14.84元。近5日股價下跌3.24%，標普指數上漲3.71%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股MBLY市場預估目標價

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Mobileye Global Inc - Class A14.841.64%

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