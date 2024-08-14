鉅亨速報 - Factset 最新調查：Mohawk工業MHK-US的目標價調升至166元，幅度約3.11%
鉅亨網新聞中心 2024-08-14 14:15
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Mohawk工業(MHK-US)提出目標價估值：中位數由161元上修至166元，調升幅度3.11%。其中最高估值185元，最低估值124元。
綜合評級 - 共有17位分析師給予Mohawk工業評價：積極樂觀6位、保持中立10位、保守悲觀1位。
Mohawk工業今(14日)收盤價為146.88元。近5日股價上漲3.11%，標普指數上漲3.71%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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