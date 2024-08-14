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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：文曄(3036-TW)EPS預估上修至8.07元，預估目標價為128元

鉅亨網新聞中心 2024-08-14 08:10


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對文曄(3036-TW)做出2024年EPS預估：中位數由7.98元上修至8.07元，其中最高估值13.94元，最低估值7.75元，預估目標價為128元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年
最高值13.94(13.94)18.8
最低值7.75(7.25)10.37
平均值8.87(8.75)13.24
中位數8.07(7.98)12.41

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年
最高值987,211,0001,269,926,000
最低值838,200,000978,700,000
平均值942,154,8301,113,682,500
中位數958,843,5001,120,090,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS4.248.619.965.22
營業收入
(單位：新台幣千元)		594,518,813571,197,118447,896,117353,152,195

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3036/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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