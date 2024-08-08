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鉅亨速報

營收速報 - 文曄(3036)7月營收952.01億元年增率高達76.32％

鉅亨網新聞中心 2024-08-08 17:17


文曄(3036-TW)今天公告2024年7月營收為新台幣952.01億元，年增率76.32%，月增率25.41%。

今年1-7月累計營收為5,315.00億元，累計年增率82.3%。

最新價為102元，近5日股價下跌-4.81%，相關電子通路下跌-3.1%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+534 張
  • 外資買賣超：-1131 張
  • 投信買賣超：+1070 張
  • 自營商買賣超：+595 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/7 952.01億 76% 25%
24/6 759.10億 86% -5%
24/5 802.09億 119% -8%
24/4 875.28億 119% 31%
24/3 670.67億 72% 29%
24/2 518.88億 62% -30%

文曄(3036-TW) 所屬產業為電子通路業，主要業務為電子零組件、成品之加工、製造、研究開發、買賣及進出口業務。電話器材及其零組件之製造、代理國內外廠商有關之報價投標業務。資訊軟體服務、零售與批發業、倉儲業、電信器材批發業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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