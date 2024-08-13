search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：美利達(9914-TW)EPS預估下修至9.34元，預估目標價為270元

鉅亨網新聞中心 2024-08-13 18:11


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對美利達(9914-TW)做出2024年EPS預估：中位數由9.4元下修至9.34元，其中最高估值11.64元，最低估值8.33元，預估目標價為270元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值11.64(11.64)12.8615.24
最低值8.33(8.8)10.513.43
平均值9.35(9.52)12.114.08
中位數9.34(9.4)12.2113.92

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值35,051,00039,289,00040,897,000
最低值26,879,41028,807,84031,000,450
平均值31,890,21035,253,46037,523,550
中位數31,709,27036,172,63037,431,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS5.6611.3415.5513.36
營業收入
(單位：新台幣千元)		27,261,11737,003,08229,391,18327,072,342

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/9914/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股市場預估eps

相關行情

台股首頁我要存股
美利達225.5-7.20%
美元/台幣32.470.03%

鉅亨贏指標

了解更多

#波段回檔股

偏弱
美利達

68.18%

勝率

#均線指標下殺

偏弱
美利達

68.18%

勝率

#帶量跌破均線糾結

偏弱
美利達

68.18%

勝率

#動能指標下跌股

偏弱
美利達

68.18%

勝率

延伸閱讀


Empty