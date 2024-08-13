鉅亨速報 - Factset 最新調查：美利達(9914-TW)EPS預估下修至9.34元，預估目標價為270元
鉅亨網新聞中心 2024-08-13 18:11
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對美利達(9914-TW)做出2024年EPS預估：中位數由9.4元下修至9.34元，其中最高估值11.64元，最低估值8.33元，預估目標價為270元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|11.64(11.64)
|12.86
|15.24
|最低值
|8.33(8.8)
|10.5
|13.43
|平均值
|9.35(9.52)
|12.1
|14.08
|中位數
|9.34(9.4)
|12.21
|13.92
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|35,051,000
|39,289,000
|40,897,000
|最低值
|26,879,410
|28,807,840
|31,000,450
|平均值
|31,890,210
|35,253,460
|37,523,550
|中位數
|31,709,270
|36,172,630
|37,431,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|5.66
|11.34
|15.55
|13.36
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|27,261,117
|37,003,082
|29,391,183
|27,072,342
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/9914/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤中速報 - 美利達(9914)大跌9.61%，報221元
- 盤後速報 - 美利達(9914)次交易(8)日除息6元，參考價238.0元
- 【量大強漲股整理】台股震盪加劇，選股操作的策略四大關鍵大公開?
- 盤中速報 - 美利達(9914)大跌7.2%，報225.5元
下一篇