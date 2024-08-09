鉅亨速報 - Factset 最新調查：文曄(3036-TW)EPS預估下修至7.98元，預估目標價為128元
鉅亨網新聞中心 2024-08-09 14:10
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對文曄(3036-TW)做出2024年EPS預估：中位數由8.12元下修至7.98元，其中最高估值13.94元，最低估值7.25元，預估目標價為128元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|最高值
|13.94(17.5)
|18.8
|最低值
|7.25(7.25)
|10.37
|平均值
|8.75(10.13)
|13.24
|中位數
|7.98(8.12)
|12.41
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|最高值
|987,211,000
|1,269,926,000
|最低值
|838,200,000
|978,700,000
|平均值
|942,154,830
|1,113,682,500
|中位數
|958,843,500
|1,120,090,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|4.24
|8.61
|9.96
|5.22
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|594,518,813
|571,197,118
|447,896,117
|353,152,195
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3036/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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