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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：文曄(3036-TW)目標價調降至128元，幅度約10.18%

鉅亨網新聞中心 2024-08-09 14:10


根據FactSet最新調查，共6位分析師，對文曄(3036-TW)提出目標價估值：中位數由142.5元下修至128元，調降幅度10.18%。其中最高估值252元，最低估值100元。

綜合評級 - 共有6位分析師給予文曄(3036-TW)評價：積極樂觀7位、保持中立0位、保守悲觀0位。

文曄(3036-TW)今(9日)收盤價為103.5元。近5日股價下跌3.32%，相關電子通路近5日下跌4.92%，集中市場加權指數下跌7.83%，股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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