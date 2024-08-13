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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Barrick金礦(GOLD-US)EPS預估上修至1.26元，預估目標價為22.00元

鉅亨網新聞中心 2024-08-13 20:15


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Barrick金礦(GOLD-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.21元上修至1.26元，其中最高估值1.58元，最低估值1.01元，預估目標價為22.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值1.58(1.5)2.513.121.82
最低值1.01(1.02)1.210.661.08
平均值1.24(1.22)1.651.711.48
中位數1.26(1.21)1.591.571.55

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值140.66億185.10億215.18億158.51億
最低值105.99億122.85億121.79億149.12億
平均值132.04億152.02億157.77億153.82億
中位數134.79億149.84億150.69億153.82億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS2.261.311.140.240.72
營業收入96.94億125.21億119.37億110.54億113.78億

詳細資訊請看美股內頁：
Barrick金礦(GOLD-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSGOLD

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