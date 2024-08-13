鉅亨速報 - Factset 最新調查：Barrick金礦(GOLD-US)EPS預估上修至1.26元，預估目標價為22.00元
鉅亨網新聞中心 2024-08-13 20:15
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Barrick金礦(GOLD-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.21元上修至1.26元，其中最高估值1.58元，最低估值1.01元，預估目標價為22.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.58(1.5)
|2.51
|3.12
|1.82
|最低值
|1.01(1.02)
|1.21
|0.66
|1.08
|平均值
|1.24(1.22)
|1.65
|1.71
|1.48
|中位數
|1.26(1.21)
|1.59
|1.57
|1.55
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|140.66億
|185.10億
|215.18億
|158.51億
|最低值
|105.99億
|122.85億
|121.79億
|149.12億
|平均值
|132.04億
|152.02億
|157.77億
|153.82億
|中位數
|134.79億
|149.84億
|150.69億
|153.82億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|2.26
|1.31
|1.14
|0.24
|0.72
|營業收入
|96.94億
|125.21億
|119.37億
|110.54億
|113.78億
詳細資訊請看美股內頁：
Barrick金礦(GOLD-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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