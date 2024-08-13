工研院與安永簽署MOU攜手打造「生醫創新跨域合作平台」助力轉型

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-08-13 19:58

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近來生技新創蓬勃發展，人工智慧 (AI) 的應用更讓生技產業潛力無窮，工研院積極推動「生醫創新跨域合作平台」，昨 (13) 日與安永聯合會計師事務所簽署「生醫創新跨域合作平台」策略夥伴協議書，加速臺灣生醫產業創新發展，完善臺灣智慧醫療生態系。安永將助力進入資本市場 IPO 輔導等審計與財務服務，跨國稅務等稅務規劃，數位轉型、科技相關應用諮詢服務。

透過平台合作，雙方將進行產業分析、新創團隊輔導，以及政府專案的執行與推動。藉由提出生技產業的市場與趨勢分析，就不同面向分享產業觀察洞見，從商業策略規劃、產業技術發展、國際市場趨勢、國內市場脈動等面向提出產業觀察報告，協助各界更多面向地了解生技產業的脈絡。

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此外，特別針對生技產業的新創團隊進行輔導，由工研院提供前端的技術評估與商轉可行性分析、創新技術落實、專利申請、協助研究開發與生產等資源。安永協助新創團隊與資本市場介接，包括建立完善的財務會計、內部控制及內部稽核制度，尋找投資者、融資策略規劃，以及在資本運作等議題提供專業意見。

工研院副總暨生醫與醫材研究所所長莊曜宇表示，工研院長期致力於生醫產業，此次整合各方力量構建生醫創新跨域合作平台，建立一個完善且系統化的生醫新創生態系統；安永聯合會計事務所的加入，再次證明業界對臺灣生技產業前景的高度重視。

生醫創新跨域合作平台將整合創投圈、臨床實務、國內生醫產業和國際大廠等資源，共同尋找並輔導合適的生醫新創團隊，提升其研發能力，並注入資金支援，加速生醫新創產品的商品化進程，推動臺灣生醫產業的創新發展。未來將攜手產業進一步鞏固和擴展臺灣生醫產業在國內市場站穩腳跟，放眼全球布局商機，打造臺灣生醫產業成為下一座「護國群山」。

安永聯合會計師事務所所長傅文芳表示，「統計今年上半年臺灣掛牌上市櫃的總家數，26% 是生技類股，以募資規模來看，接近總募資金額的 30%，顯示生技產業發展備受關注。

生技公司要在競爭激烈的市場中脫穎而出，不僅需要創新的研發，更要結合商管領域的助力，建構明確的商業模式和策略。透過跨域合作，期望結合工研院在生技領域的研究專業及研發成果，以及安永在系統導入、內控建置、IPO 輔導等的財務會計專業，提升輔導生技產業的量能。」

隨著 AI 趨勢及技術不斷進步，在智慧醫療的應用也越來越廣泛。安永長期觀察全球及臺灣的生技產業趨勢及發展，根據「安永全球消費者健康調查」，2023 年超過一半的受訪者預計 AI 將在未來十年內成為醫療行業的常態，幾乎所有高階醫療管理人員都在考慮或已經制定 AI 應用醫療的策略。

在 AI 技術應用下，智慧醫療提高了醫療服務的效率和質量，應用在遠程醫療、AI 智慧診斷和預測、健康追蹤設備和可穿戴裝置等，顯示出智慧醫療在提升醫療服務質量和效率方面的潛力。