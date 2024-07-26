〈亞洲生技大會〉台北生技園區攜手國際大廠簽署MOU 打造生醫產業生態系

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-07-26 19:12

世康開發與台北市政府於 2018 年一同打造台北生技園區 (TBIP)，自去年 3 月落成啟用以來，進駐率已突破 9 成。今 (26) 日在亞洲生技大會中，在台北市長蔣萬安見證下，世康開發與國際大廠默克及賽默飛世爾簽署 MOU，攜手打造生醫產業生態系。

台北生技園區與默克 (Merck) 合作設立亞洲第六個 M Lab™ Collaboration Center ，也是台灣首座由國際生技製程供應商建置的技術服務實驗室，涵蓋完整的生物製藥流程，支援客戶從臨床前測試到商業化生產的各個階段需求。

另外，台北生技園區與賽默飛世爾 (Thermo Fisher Scientific) 則攜手合作打造全台首座生技育成專用智能化共享實驗室，同時也將在台北生技園區設立台灣營運總部，結合旗下多個領導品牌，包含醫療保健、生命科學、製藥、生物科技、應用科學等領域專業部門。

世康開發與賽默飛世爾簽署 MOU。(鉅亨網記者劉玟妤攝)