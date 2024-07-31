安永企業家獎在台20年歷屆得主共聚 環球晶徐秀蘭、經長郭智輝都曾獲獎

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-07-31 17:20

《安永企業家獎》在台深耕 20 年，為 EY 在大中華區第一個推動的市場，於昨 (30) 日舉辦 20 周年活動，邀請歷屆的得主共襄盛舉，如去年為台灣贏得第一座《安永世界企業家大獎》的環球晶圓董事長徐秀蘭，經濟部部長郭智輝在 2017 年亦以崇越集團董事長獲得《安永企業家獎》年度大獎。

《安永企業家獎》自 1986 年由 EY 在美國創立以來，是全球第一個表彰優秀企業家的國際性獎項。2005 年臺灣開辦以來，今年邁向 20 周年。20 周年晚宴活動上，以「創藝 20 啟動未來」為主題，象徵傳頌將企業永續視為使命的企業家，及其經營領導的藝術，持續承襲百位卓越企業家的精神與心志航向未來。

晚會並邀 Google DeepMind 紀懷新博士分享「AI 優先的旅程」，他指出，機器學習正在改變許多的科技產品，從網際網路、智慧型手機、序列對序列深度學習到聊天機器人，每 8 年迎來一次科技變革。在人工智慧 (AI) 發展旅程中，大型語言模型 (LLM) 將改變我們與 AI 的互動方式。展望未來，掌握 AI 智慧先機將使我們不用親自動手操作，可透過電腦多模態學習等科技，創造更多的可能性。