中美晶上半年EPS 6.35元 創歷史同期次高 旗下台特化將上櫃

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-08-09 19:10

‌



中美晶 (5483-TW) 今 (9) 日公布第二季財報，稅後純益 16.5 億元，季減 13.4%，年減 32.3%，每股稅後純益 2.94 元，累計上半年達 6.35 元，為歷年同期次高，也指出台特化將在今年下半年掛牌上櫃。

中美晶第二季營收 199 億元，季增 1%，年減 2.1%，毛利率 32%，營益率 21.8%，稅後純益 16.5 億元，季減 13.4%，年減 32.3%，每股稅後純益 2.94 元；上半年營收 395.9 億元，年減 4%，毛利率 31.7%，營益率 22%，稅後純益 35.5 億元，年減 27.6%，每股稅後純益 6.35 元。

‌



中美晶指出，2050 淨零碳排目標促使全球再生能源裝置容量需求倍增，並加速各國對潔淨能源技術和基礎建設的投資。同時，減碳成為企業長遠且必要的任務，越來越多跨國企業也加入承諾 100% 使用再生能源的行列。為使台灣再生能源政策目標達陣，確保穩定的購售電合約到位至關重要，從而創造再生能源交易市場前所未見的成長機會。

中美晶看好綠電市場前景，除了提供太陽能電池、模組等產品，更將營運觸角延伸到電廠與綠電整合銷售，旗下子公司「續興」專注再生能源開發，提供太陽能、風力、水力等多樣化低碳電力及憑證的購售服務，藉由集團於再生能源產業鏈累積多年的經驗與資源垂直整合，協助企業規劃綠電使用藍圖，在永續浪潮中實現再生能源使用承諾。

在再生能源方面，中美晶專注於獲利的永續性，持續擴展再生能源營運範疇，從純製造商轉型成為再生能源整合解決方案提供者。

中美晶近年成功轉型與多角化投資佈局有成，集團事業版圖橫跨半導體、汽車元件及再生能源領域，在半導體、汽車元件方面，透過與上下游策略結盟，建構具競爭力的產業鏈布局，並藉由其自身擁有的國際資源和半導體行銷網絡持續推動集團企業成長。

2024 上半年集團關係企業朋程 (8255-TW)、宏捷科 (8086-TW) 及台特化 (4772-TW) 紛紛繳出亮眼營運成績。朋程已連續三年營收成長，2024 年上半年營收達 36.8 億，較去年同期增加 53%；截至今年第二季，宏捷科已連續五季營收成長，2024 年上半年營收達 25.9 億，不僅逼近去年全年水準，年增率更高達近 200%。