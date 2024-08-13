鉅亨速報 - Factset 最新調查：環球晶(6488-TW)EPS預估上修至30.81元，預估目標價為565元
鉅亨網新聞中心 2024-08-13 18:11
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對環球晶(6488-TW)做出2024年EPS預估：中位數由30.57元上修至30.81元，其中最高估值39.52元，最低估值27.85元，預估目標價為565元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|39.52(39.52)
|49.58
|54.91
|最低值
|27.85(27.85)
|31.82
|35.97
|平均值
|31.81(31.45)
|38.07
|46.47
|中位數
|30.81(30.57)
|36.42
|48.39
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|69,075,250
|84,930,270
|94,430,930
|最低值
|63,187,080
|69,164,340
|74,829,410
|平均值
|64,839,700
|75,064,240
|84,611,670
|中位數
|64,300,000
|75,005,500
|84,624,750
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|45.41
|35.31
|27.27
|30.11
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|70,651,593
|70,286,871
|61,130,592
|55,358,788
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6488/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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