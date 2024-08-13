search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：環球晶(6488-TW)EPS預估上修至30.81元，預估目標價為565元

鉅亨網新聞中心 2024-08-13 18:11


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對環球晶(6488-TW)做出2024年EPS預估：中位數由30.57元上修至30.81元，其中最高估值39.52元，最低估值27.85元，預估目標價為565元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值39.52(39.52)49.5854.91
最低值27.85(27.85)31.8235.97
平均值31.81(31.45)38.0746.47
中位數30.81(30.57)36.4248.39

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值69,075,25084,930,27094,430,930
最低值63,187,08069,164,34074,829,410
平均值64,839,70075,064,24084,611,670
中位數64,300,00075,005,50084,624,750

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS45.4135.3127.2730.11
營業收入
(單位：新台幣千元)		70,651,59370,286,87161,130,59255,358,788

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6488/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股市場預估eps

相關行情

台股首頁我要存股
環球晶461.5-0.97%
美元/台幣32.470.03%

延伸閱讀


Empty