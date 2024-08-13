search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：智伸科(4551-TW)目標價調升至120元，幅度約3.45%

鉅亨網新聞中心 2024-08-13 18:10


根據FactSet最新調查，共6位分析師，對智伸科(4551-TW)提出目標價估值：中位數由116元上修至120元，調升幅度3.45%。其中最高估值126元，最低估值102元。

綜合評級 - 共有6位分析師給予智伸科(4551-TW)評價：積極樂觀0位、保持中立5位、保守悲觀0位。

智伸科(4551-TW)今(13日)收盤價為111元。近5日股價上漲16.9%，相關汽車工業近5日上漲2.11%，集中市場加權指數上漲9.79%，股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

台股市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數21796.570.11%
智伸科1119.90%

鉅亨贏指標

了解更多

#上升三法

偏強
智伸科

72%

勝率

#營收創高股

偏強
智伸科

72%

勝率

延伸閱讀


Empty