〈台積電董事會〉Q2每股配發4元現金股利 除息交易日12/12

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-08-13 18:18

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台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (13) 日召開董事會，會中決議通過第二季財報，每股稅後純益為新台幣 9.56 元，同時核准配發第二季之每股現金股利 4 元，除息交易日訂在 12 月 12 日。

台積電今日董事會通過核准第二季營業報告書及財務報表，其中第二季合併營收約新台幣 6,735 億 1,000 萬元，稅後純益約新台幣 2,478 億 5,000 萬元，每股稅後純益為新台幣 9.56 元。

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台積電今日也核准配發 2024 年第二季之每股現金股利 4 元，其普通股配息基準日訂定為 2024 年 12 月 18 日，除息交易日則為 2024 年 12 月 12 日。依公司法第一六五條規定，在公司決定分派股息之基準日前五日內，亦即自 2024 年 12 月 14 日起至 12 月 18 日止，停止普通股股票過戶，並於 2025 年 1 月 9 日發放。

此外，台積電在美國紐約證券交易所上市之美國存託憑證之除息交易日亦為 2024 年 12 月 12 日，與普通股一致。因應美國紐約證券交易所自 2024 年 5 月 28 日起，將證券交割期間由二個營業日縮短為一個營業日，台積電美國存託憑證之配息基準日也訂為 2024 年 12 月 12 日。

展望後市，台積電為因應市場需求預測及技術開發藍圖所制定的長期產能規劃，核准資本預算約 296 億 1,547 萬美元，包括建置及升級先進製程產能，建置及升級先進封裝、成熟及 / 或特殊製程產能以及廠房興建及廠務設施工程。

另外，台積電此次也核准於不超過美金 75 億元之額度內，增資本公司百分之百持股之子公司 TSMC Arizona。