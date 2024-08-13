中鋼上半年純益年增6倍 EPS 0.13元
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-08-13 20:18
中鋼 (2002-TW) 今 (13) 日公告第二季財報，稅後純益 13.24 億元，年增 33.4%，每股純益 0.09 元；上半年稅後純益 19.64 億元，年增 634%、每股純益 0.13 元。
中鋼第二季營收 945.72 億元，年減 0.82%；毛利率 5.04%，年增 0.01 個百分點；營業利益 13.04 億元，年減 9.27%，營益率 1.38%，年減 0.13 個百分點。
中鋼說明，第二季鋼鐵產品受惠出貨及單位毛利增長，帶動本業獲利提升，且業外也受惠礦業投資得到的股利及利息收入增加，推升單季獲利表現。
累計中鋼上半年營收 1883.26 億元，年增 0.86%、毛利率 4.71%，年增 0.33 個百分點、營業利益 20.72 億元，年增 46.83%；營益率 1.1%，年增 0.34 個百分點。
中鋼董事會也決議發行國內無擔保普通公司債或永續發展債券，發行總額最高不超過 300 億元，依市場狀況，得採一次或分次發行，以強化財務結構、因應中長期資金需求。
中鋼表示，募得價款用途為充實營運資金、償還債務、支應業務擴展相關資本支出、轉投資事業，以及符合證券櫃檯買賣中心永續發展債券作業要點涵蓋之商品範圍。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 中鋼Q2營業利益季增70% 上半年稅前賺34.98億元 年增108%
- 颱風過境影響出貨 中鋼7月營收月減2%
- 中鋼Q2營業利益季增70% 上半年稅前賺34.98億元 年增108%
- 中鴻8月內銷開平盤 鋼價底部有撐
下一篇