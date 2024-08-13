中鋼上半年純益年增6倍 EPS 0.13元

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中鋼說明，第二季鋼鐵產品受惠出貨及單位毛利增長，帶動本業獲利提升，且業外也受惠礦業投資得到的股利及利息收入增加，推升單季獲利表現。

中鋼董事會也決議發行國內無擔保普通公司債或永續發展債券，發行總額最高不超過 300 億元，依市場狀況，得採一次或分次發行，以強化財務結構、因應中長期資金需求。