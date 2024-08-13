search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股

中鋼上半年純益年增6倍 EPS 0.13元

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-08-13 20:18

cover image of news article
中鋼上半年純益年增6倍 EPS 0.13元。(鉅亨網資料照)

中鋼 (2002-TW) 今 (13) 日公告第二季財報，稅後純益 13.24 億元，年增 33.4%，每股純益 0.09 元；上半年稅後純益 19.64 億元，年增 634%、每股純益 0.13 元。

中鋼第二季營收 945.72 億元，年減 0.82%；毛利率 5.04%，年增 0.01 個百分點；營業利益 13.04 億元，年減 9.27%，營益率 1.38%，年減 0.13 個百分點。


中鋼說明，第二季鋼鐵產品受惠出貨及單位毛利增長，帶動本業獲利提升，且業外也受惠礦業投資得到的股利及利息收入增加，推升單季獲利表現。

累計中鋼上半年營收 1883.26 億元，年增 0.86%、毛利率 4.71%，年增 0.33 個百分點、營業利益 20.72 億元，年增 46.83%；營益率 1.1%，年增 0.34 個百分點。

中鋼董事會也決議發行國內無擔保普通公司債或永續發展債券，發行總額最高不超過 300 億元，依市場狀況，得採一次或分次發行，以強化財務結構、因應中長期資金需求。

中鋼表示，募得價款用途為充實營運資金、償還債務、支應業務擴展相關資本支出、轉投資事業，以及符合證券櫃檯買賣中心永續發展債券作業要點涵蓋之商品範圍。

文章標籤

中鋼財報鋼鐵

相關行情

台股首頁我要存股
中鋼22.1-0.67%

延伸閱讀


Empty