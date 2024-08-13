〈台股盤後〉多空僵持量急縮 台積電最後一盤翻紅 小漲23點收217962點

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-08-13 14:19

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台股今 (13) 日狹幅震盪，尾盤在台積電翻紅下，指數小漲 23.31 點或 0.11%，收 21796.57 點，成交金額縮至 3427 億元，為今年 2/21 以來最低量；櫃買指數上漲 1.14 點或 0.58%，收 256.99 點。

MSCI (明晟) 今日凌晨公布最新季度調整，台股在本次 MSCI 調整權重中，呈現兩降一平，其中，台積電權重調升最多，台積電今日最後一盤在 4000 多張買單拉抬下，股價由翻紅上漲 1 元，收 941 元。

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其他電子指標來看，鴻海收漲 2.8%、文曄漲 3%、光寶科、致茂、可成等漲逾 2%，不過聯發科、廣達等收黑，台光電更是重挫 4%，群光、微星、智邦、京元電子等也收黑。